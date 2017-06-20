Англия

Полузащитник Саутгемптона Джей Родригес до конца месяца может сменить клуб.

По информации The Telegraph, руководители Вест Бромвича и Саутгемптона возобновили переговоры о трансфере Джея Родригеса.

Наставник ВБА Тони Пулис заявил, что надеется на скорое завершение переговоров и что футболист станет игроком его команды до конца июня.

Источник сообщает, что Саутгемптон готов расстаться с Родригесом за 12 миллионов фунтов.

Кроме Вест Бромвича игроком интересуется также Ньюкасл, однако сам футболист предпочитает Сорокам Дроздов.