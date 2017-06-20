Полузащитник Интера Марцело Брозович не хочет играть в России.
Марцело Брозович, Getty Images
20 июня 2017, 18:35
Как сообщает Calciomercato, хавбек миланцев Марцело Брозович отверг вариант подписания контракта с Зенитом. Хорватский футболист хочет выступать за Манчестер Юнайтед.
Рыночная стоимость 24-летнего полузащитника оценивается в 20 миллионов евро.
По сообщениям британской прессы, в услугах Брозовича.заинтересованы ряд лидеров чемпионата Англии.
В прошедшем сезоне Брозович сыграл 28 матчей, забив шесть голов и сделав четыре результативные передачи.