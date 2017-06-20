Англия

Челси получит около трех миллионов евро, если Мохамед Салах завершит свой переход из Ромы в Ливерпуль.

Челси продал Мохамеда Салаха в Рому летом 2016 года за 15 миллионов евро.

В ходе переговоров клубы согласовали клаусулу, согласно которой "синим" полагается 10% от прибыли, которую римляне получат с последующей продажи египтянина.

Если информация о том, что сумма трансфера Салаха в Ливерпуль составит 45 миллионов евро, верна, то Челси при этом полагается три миллиона евро, то есть 10% с 30-миллионной прибыли Ромы.