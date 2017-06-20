Англия

В действиях Манчестер Юнайтед при переходе Поля Погба из Ювентуса не было выявлено никаких нарушений, но против итальянского клуба было возбуждено дисциплинарное расследование.

В мае ФИФА объявила, что они попросили Манчестер Юнайтед и Ювентус разъяснить все аспекты переезда Поля Погба на Олд Траффорд летом прошлого года.

Это случилось после появления информации о том, что агент Мино Райола заработал на трансфере около 50 миллионов евро.

Сейчас же ФИФА подтвердила, что они не будут предпринимать никаких дальнейших действий в отношении Манчестер Юнайтед, но против Ювентуса было начато дисциплинарное расследование.

"Мы можем подтвердить, что против Юввентуса было возбуждено дисциплинарное дело. Мы не можем давать дальнейшие комментарии, поскольку расследование продолжается", — заявил пресс-секретарь ФИФА.

Сообщается, что соглашение Райолы с клубом Серии А могло нарушить правила ФИФА, запрещающие влияние третьих сторон на трансферы.

Если они будут признаны виновными, то наказанием для чемпионов Италии может стать как денежный штраф, так и трансферный запрет.