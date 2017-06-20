Нападающий Росс Каунти Лиам Бойс продолжит карьеру в Бертон Альбион.
Представители Чемпоншипа Бертон Альбион побили личный трансферный рекорд, подписав нападающего Лиама Бойса.
Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на трехлетний контракт. точная стоимость трансфера не разглашается, однако говорится, что она больше 300 000 фунтов стерлингов, которые являлись предыдущим самым большим трансфером клуба.
Отметим, что североирландец в прошлом розыгрыше чемпионата Шотландии стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги с 23 голами.
Бертон в прошедшем чемпионате еле спасся от вылета из Чемпионшипа, заняв 20-е место.