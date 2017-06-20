Англия

Нападающий Росс Каунти Лиам Бойс продолжит карьеру в Бертон Альбион.

Представители Чемпоншипа Бертон Альбион побили личный трансферный рекорд, подписав нападающего Лиама Бойса.

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на трехлетний контракт. точная стоимость трансфера не разглашается, однако говорится, что она больше 300 000 фунтов стерлингов, которые являлись предыдущим самым большим трансфером клуба.

Отметим, что североирландец в прошлом розыгрыше чемпионата Шотландии стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги с 23 голами.

Бертон в прошедшем чемпионате еле спасся от вылета из Чемпионшипа, заняв 20-е место.