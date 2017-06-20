Англия

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро рассказал о своем будущем в английском клубе.

Форвард сборной Аргентины в прошедшем сезоне выглядел не так уверенно, как в прошлые годы, а в конце чемпионата начал проигрывать конкуренцию в основе 19-летнему Габриэлю Жезусу.

Различные СМИ сообщают о том, что руководство Сити рассматривает варианты приобретения Алексиса Санчеса или Пьера-Эмерика Обамеянга, что еще больше увеличит конкуренцию для Агуэро.

"У меня еще два года действующий контракт с Манчестер Сити, — цитирует слова Агуэро Sky Sports. — Я очень счастлив здесь, поэтому я собираюсь выполнить свой контракт до конца. Я не думаю о том, где буду играть дальше. Я просто хочу сосредоточиться на работе здесь".

Агуэро пропустил семь игр Премьер-Лиги из-за приостановки в прошлом сезоне, но все же сумел забить 33 мяча в 45 играх для клуба на всех соревнованиях.

«Я думаю, что мой сезон был неплохим, — добавил Агуэро. «Моя форма была довольно хорошей. Это правда, что я пропустил много игр, и это мешало мне помогать команде забивать больше голов, но в целом это был очень позитивный сезон».