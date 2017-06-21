Англия

Нападающий Баварии Роберт Левандовски попал в сферу интересов лондонского Челси.

Как сообщает Mirror Sport, отношения польского бомбардира с тренером мюнхенцев Карло Анчелотти пошатнулись после того, как Роберт проиграл гонку за звание лучшего бомбардира Бундеслиги форварду Боруссии Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

По информации издания, игрок заявил, что не чувствует поддержки итальянского специалиста, чем тут же решил воспользоваться Челси.

Свежий номер газеты вышел с заголовком: "Левандовски на пути в Премьер-лигу".

Аристократы, стан которых с большой долей вероятности покинет нападающий Диего Коста, попытаются приобрести Левандовски. Роберт может стать отличной опцией в атаке для команды Антонио Конте, так как договориться о трансфере форварда Эвертона Ромелу Лукаку Синим пока не удается.

В завершившемся сезоне Левандовски отличился 43-мя голами за Баварию во всех турнирах.