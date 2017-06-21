Нападающий Баварии Роберт Левандовски попал в сферу интересов лондонского Челси.
Роберт Левандовски, Getty Images
21 июня 2017, 07:23
Как сообщает Mirror Sport, отношения польского бомбардира с тренером мюнхенцев Карло Анчелотти пошатнулись после того, как Роберт проиграл гонку за звание лучшего бомбардира Бундеслиги форварду Боруссии Пьеру-Эмерику Обамеянгу.
По информации издания, игрок заявил, что не чувствует поддержки итальянского специалиста, чем тут же решил воспользоваться Челси.
Свежий номер газеты вышел с заголовком: "Левандовски на пути в Премьер-лигу".
Аристократы, стан которых с большой долей вероятности покинет нападающий Диего Коста, попытаются приобрести Левандовски. Роберт может стать отличной опцией в атаке для команды Антонио Конте, так как договориться о трансфере форварда Эвертона Ромелу Лукаку Синим пока не удается.
В завершившемся сезоне Левандовски отличился 43-мя голами за Баварию во всех турнирах.