Англия

Потенциальный новичок Красных Мохамед Салах хочет выступать на Энфилде под 9-м номером.

В данный момент трансфер египтянина в Ливерпуль находится на завершающей стадии. Клубы уже согласовали между собой сумму отступных, которая составит 45 млн евро, а сам Салах утряс все условия личного пятилетнего контракта с мерсисайдцами.

Определился Салах и с будущим игровым номером. Как сообщает Liverpool Echo, изначально Мохамед подумывал над тем, чтобы сохранить за собой 11-й номер, под которым он в данный момент выступает за Рому. Однако в итоге Египтянин решил не соперничать за него с Роберто Фирмино и заявил, что будет носить на спине девятку, которая освободилась после ухода из клуба Кристиана Бентеке.

В ближайшее время Салах пройдет медосмотр в Ливерпуле и официально поставит подпись под соглашением с клубом.