Англия

Несмотря на интерес со стороны клубов Первой бундеслиги, вратарь Ливерпуля Лорис Кариус намерен отвоевать место в стартовом составе Ливерпуля.

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус не собирается возвращаться в Германию и связывает свое будущее с английской Премьер-лигой.

Приобретенный в июле прошлого года у Майнца за 5 миллионов евро, Лорис Кариус не оправдал надежд тренера Ливерпуля Юргена Клоппа и не смог стать основным голкипером Красных. Однако, несмотря на предложения из Германии, 23-летний вратарь, сыгравший в минувшем сезоне лишь 16 матчей во всех турнирах, собирается вернуть себе место в стартовом составе.

"Я остаюсь в Ливерпуле, — заявил Кариус. – Я готов к конкуренции за место в основе".

А пока Лорис усиленно готовится к новому сезону: