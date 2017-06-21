Англия

Арсенал не принял предложение Ювентуса продать вратаря Войцеха Щесны за 4,5 миллиона евро и потребовал на 10 миллионов больше.

Арсенал счел предложенные Ювентусом 4,5 миллиона евро слишком низкой ценой за голкипера сборной Польши Войцеха Щесны, принадлежащего Канонирам, но выступавшего на правах аренды за Рому.

Назначенная Арсеналом цена за вратаря – 13 миллионов фунтов (14,7 миллиона евро уже отпугнула Милан и Наполи, однако Канониры не намерены уступать и готовы скорее продержать 28-летнего голкипера на лавке (если он не сможет выиграть конкуренцию за место в стартовом составе), чем снизить цену.

В сезоне-2016/2017 Щесны провел в составе Ромы все поединки чемпионата Италии от стартового свистка до финального – таким же достижением может похвастаться только Джанлуиджи Доннарумма из Милана.