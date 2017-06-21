Арсенал не принял предложение Ювентуса продать вратаря Войцеха Щесны за 4,5 миллиона евро и потребовал на 10 миллионов больше.
Войцех Щесны, Getty Images
21 июня 2017, 11:13
Арсенал счел предложенные Ювентусом 4,5 миллиона евро слишком низкой ценой за голкипера сборной Польши Войцеха Щесны, принадлежащего Канонирам, но выступавшего на правах аренды за Рому.
Назначенная Арсеналом цена за вратаря – 13 миллионов фунтов (14,7 миллиона евро уже отпугнула Милан и Наполи, однако Канониры не намерены уступать и готовы скорее продержать 28-летнего голкипера на лавке (если он не сможет выиграть конкуренцию за место в стартовом составе), чем снизить цену.
В сезоне-2016/2017 Щесны провел в составе Ромы все поединки чемпионата Италии от стартового свистка до финального – таким же достижением может похвастаться только Джанлуиджи Доннарумма из Милана.