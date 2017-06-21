Англия

Канониры намерены пролонгировать действующее соглашение с полузащитником Аароном Рэмси.

Действующее соглашение Рэмси с Арсеналом рассчитано до середины 2019-го года.

Как информирует Daily Telegraph, Канониры уже вступили в переговоры с игроком касательно продления действующего контракта.

Сейчас 26-летний валлиец зарабатывает в Лондоне 100 тысяч фунтов в неделю и согласно новому контракту Аарон останется одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В минувшем сезоне Рэмси провел за свою команду 32 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.