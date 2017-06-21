Англия

Юный форвард Челси Тэмми Абрахам, скорее всего, продолжит карьеру в Суонси.

Как сообщает Sky Sports, Соунси крайне близок к оформлению трансфера 19-летнего форварда Челси Тэмми Абрахама. Согласно источнику, англичанин пополнит ряды Лебедей на правах годичной аренды.

Также издание отмечает, что наставник Суонси Пол Клемент желает завершить трансфер игрока Синих до старта предсезонной подготовки, которая начнется 3 июля.

Ранее в прессе писали об интересе к Абрахаму со стороны Ньюкасла и Брайтона, однако похоже, что именно Суонси удалось выиграть гонку за перспективного форварда.

В минувшем сезоне Абрахам на правах аренды выступал за Бристоль Сити, за который провел 41 матч в Чемпионшипе и забил 23 гола.