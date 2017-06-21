Англия

Красные Дьяволы готовы расстаться с защитником Маттео Дармианом, однако сделают это лишь на своих условиях.

В данный момент Ювентус находится в поисках замены правому беку Дани Алвесу, который нынешним летом покинет команду и перейдет в Манчестер Сити.

Одним из вариантов усиления состава Старая Синьора видит приобретение защитника Манчестер Юнайтед Маттео Дармиана, который также не прочь вернуться в Серию А.

Как сообщает Sky Sport Italia, Красные Дьяволы согласны отпустить игрока, однако требуют за него 18 млн евро в качестве отступных.

Контракт Дармиана с МЮ рассчитан до 2019-го года.

В завершившемся сезоне Маттео провел за Юнайтед 18 поединков в Премьер-лиге.