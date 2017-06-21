Англия

Синие не оставляют надежд оформить трансфер защитника Ювентуса Алекса Сандро.

Несколько дней назад Старая Синьора отклонила предложение Челси по Сандро в размере примерно в 60 миллионов евро.

Тем не менее, Синие не собираются опускать руки. Так, по информации Corriere dello Sport, Пенсионеры сделали новое предложение по бразильцу.

Теперь англичане ради подписания 26-летнего игрока готовы распрощаться с 70-ю миллионами евро.

Действующее соглашение Сандро с Ювентусом рассчитано до лета 2020 года.

В минувшем сезоне он провел за свою команду 43 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 ассистов.