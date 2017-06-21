Англия

Нападающий Роберт Левандовски сможет перейти в Челси или Манчестер Юнайтед, если Бавария решит продать поляка.

В начале июня Левандовски признался, что был зол на партнеров по Баварии, которые не помогли ему в последнем туре выиграть гонку бомбардиров Бундеслиги. Он не забил в последнем туре, а его более успешный конкурент Пьер-Эмерик Обамеянг отметился дублем и выиграл Золотую бутсу чемпионата.

Поляк сразу же сказал, что уже успокоился. Но недавно ситуацию вновь поднял агент игрока Майк Бартель, который заявил, что Роберт несчастлив в Баварии.

Челси и Манчестер Юнайтед пристально следят за развитием событий вокруг форварда. Если в итоге мюнхенцы захотят продать Роберта, то английские гранды поборются за этот трансфер.

При этом The Daily Mail утверждает, что Левандовски предпочитает жизнь в Лондоне.

В прошлом декабре поляк продлил контракт с Баварией до 2021 года, поэтому его переход может даже побить рекорд Поля Погба, который сменил Ювентус на Манчестер Юнайтед за 104 млн евро.