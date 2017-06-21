Англия

Саутгемптон решил творчески подойти к презентации новой формы и вместо банальных фото создал настоящий мультфильм.

В мультфильме, представляющем новую форму Саутгемптона, злодеи во главе с экс-тренером команды Рональдом Куманом замышляют недобрые дела. Однако на преграде им становится отряд футболистов, ведомый итальянским нападающим Маноло Габбьядини.

Стоит отметить, что падение персонажа Рональда Кумана в лаву может быть отсылкой к аду, что весьма символично при том, что прозвище Сотона – "Святые".

В Саутгемптоне остались не самые хорошие воспоминания о голландце, который проработал в клубе несколько сезонов, а затем ушел в Эвертон.