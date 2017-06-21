Англия

Полузащитник Рочдейла Джо Томпсон снова вышел победителем в борьбе с раком.

Впервые Томпсон победил лимфому Ходжкина в 2014 году после шестимесячного курса химиотерапии.

Тем не менее, в марте этого года стало известно, что к нему вернулась страшная болезнь, с которой он вновь успешно справился.

"Готов подтвердить! Я во второй раз победил рак, а это значит, что я в полной ремиссии!! Простыми словами, у меня нет рака! Пришлось пройти через дополнительные таймы и серию пенальти, но Томпсон 2 — Рак 0", — написал 28-летний Томпсон в Твиттере.