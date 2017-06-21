Англия

Бывший полузащитник Арсенала Робер Пирес поддержал Арсена Венгера.

"Прошлый сезон разочаровал футболистов и Арсена Венгера. Мы выиграли Кубок Англии, но непопадание в Лигу чемпионов перечеркивает все. Теперь задача — выиграть чемпионат Англии", — цитирует Пиреса Sky Sports.

"Некоторые болельщики критикуют французского наставника но самое главное — верить ему и верить в команду. Я не объективен, но вижу, что Венгер остается лучшим вариантом для лондрнцев. Он знает: если ты работаешь в Арсенале, то должен бороться за чемпионство".

Отметим, что Канониры на своем официальном сайте продемонстрировали общественности новый комплект домашней экипировки команды на следующий сезон.