Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Аднан Янузай близок к переходу в Реал Сосьедад.

Некогда сверхперспективный бельгиец последние два сезона отыграл в аренде в дортмундской Боруссии и Сандерленде, однако результаты полузащитники так и не убедили руководство Красных Дьяволов предоставить Аднану второй шанс.

Желание заполучить хавбека выразил Реал Сосьедад, который уже согласовал трансфер игрока с Манчестер Юнайтед. За 22-летнего бельгийца баскский клуб выложит 11 млн евро.

Помимо этого, в контракт будет включено первоочередное право выкупа для Юнайтед. Это говорит о том, что Красные Дьяволы все еще окончательно не утратили веру в возможность раскрытия таланта Янузая.

В завершившемся сезоне на счету Аднана 3 результативные передачи в 25-ти матчах за Сандерленд.