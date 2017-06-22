Англия

Полузащитник Челси Неманья Матич покинет команду в случае перехода в стан Синих хавбека Монако Тьемуэ Бакайоко.

Успешная игра монегасков в прошлогодней Лиге чемпионов вызвала интерес Челси к опорнику французской команды Тьемуэ Бакайоко.

В данный момент аристократы близки к трансферу футболиста. За Тьемуэ Синие готовы выложить 35 млн фунтов.

Как сообщает Daily Mail, если переход все же состоится, то он приведет к уходу из Челси Неманьи Матича. По информации источника, сербский хавбек переберется в Манчестер Юнайтед, где Неманью уже давно хочет видеть его экс-наставник Жозе Моуриньо.

В завершившемся сезоне на счету Матича 1 гол и 8 результативных передач в 35-ти матчах АПЛ. Бакайоко отличился 2-мя мячами и 1-й результативной передачей в 32-х поединках чемпионата Франции.