Англия

Экс-нападающий Манчестер Сити Жо рассказал о впечатлениях звездного товарища по команде Робиньо перед его первым матчем в английской Премьер-лиге.

Робиньо стал первым громким приобретением Манчестер Сити – в 2008 году он перешел в стан Горожан из Реала. Там первое время бразилец играл вместе со своим соотечественником Жо, ранее бывшим самым дорогим новичком клуба.

"В дебютном матче Робиньо против Портсмута я забил своей первый гол за Ман Сити, но игре предшествовала весьма забавная история", — вспомнил Жо в интервью ESPN.

"Мы выстроились в тоннеле, а в защите у них были Сильвен Дистен и Сол Кэмпбелл, Буба Диоп в полузащите и Питер Крауч в нападении. Настоящая команда гигантов. Робиньо посмотрел на этих ребят, потом на меня и спросил со смехом: "Бл**ь, Жо, мы будем играть в регби? Посмотри на этих парней". Я просто ответил: "Да, Робиньо, добро пожаловать в английскую Премьер-лигу".

В своем дебютном сезоне Робиньо забил 14 голов в 31 матче АПЛ. Сейчас он защищает цвета Атлетико Минейро, а Жо играет за Коринтианс.