Англия

Нападающий Манчестер Сити Келечи Ихеаначо серьезно заинтересовал Лестер.

Горожане летом собираются приобрести звездного форварда. Пока что наиболее вероятным кандидатом является Алексис Санчес из Арсенала. В случае совершения трансфера Ихеаначо не останется места в команде, где и так есть Габриэль Жезус и Серхио Агуэро.

По информации The Telegraph, Лестер намерен воспользоваться ситуацией и переманить нигерийского нападающего. Лисы настолько верят в талант Келечи, что готовы заплатить за футболиста 25 млн фунтов.

Также была информация о том, что в услугах Ихеаначо заинтересованы Кристал Пэлас, Вест Хэм и Эвертон.

Контракт Келечи с Ман Сити рассчитан до 2021 года. В нынешнем сезона на счету Ихеаначо 20 матчей в Премьер-лиге (лишь 5 – в основе), в которых он забил 4 гола и сделал 3 ассиста.