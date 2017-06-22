Англия

Нападающий Челси Диего Коста близок к возвращению в свой бывший клуб.

Своенравный Бомбардир твердо намерен вернуться на родину, несмотря на более чем удачный прошлый сезон в составе Аристократов.

Как сообщает Sky Sports, Коста уже провел встречу с руководством Атлетико, в ходе которой заявил боссам клуба, что хочет во что бы то ни стало перейти в стан Матрасников.

Нападающий согласен первые полгода провести в аренде в другом клубе из-за наложенного на мадридцев трансферного запрета, чтобы не терять игровой тонус.

Единственным неразрешенным вопросом остается сумма компенсации за переход игрока. Челси требует у Атлетико 55 млн евро, в то время как Матрасники готовы заплатить лишь 30.

В завершившемся сезоне АПЛ Коста отличился 20-ю голами и 10-ю результативными передачами в 35-ти матчах.