Англия

Шведский нападающий Златан Ибрагимович пошутил, что продолжит карьеру в чемпионате Норвегии.

В конце июня Ибрагимович станет свободным агентом. Швед продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена, но это не мешает различным СМИ публиковать информацию о его дальнейшей карьере. Так, по одному из предположений, Ибра станет игроком Лос-Анджелес Гэлакси.

Пока что швед отправился в Норвегию по делам своего бренда одежды A-Z. Местные журналисты не преминули его спросить о будущем. Между журналистами норвежского издания VG и Златаном состоялся такой диалог:

- Вы будете играть в США?

- Я переезжаю в Норвегию!

- Как колено?

- Очень хорошо!

- Зачем вы приехали в Норвегию?

- Бизнес.

- Все прошло хорошо?

- Очень хорошо. Прекрасная встреча. Бизнес.

#Zlatan at Oslo Norway -Walking out of Varner's offices greeted fans waiting outside. When a reporter asked him if he will play in USA next season, he joked, "I'm coming to Norway". Публикация от Zlatan Z10 (@zlatan_z10) Июн 20 2017 в 4:09 PDT

Не исключено, что восстановление Ибрагимовича произойдет быстрее запланированного и он продолжит выступления за Манчестер Юнайтед.

Желаете получать моментальные известия о подобных новостях сразу же на свой смартфон? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Подробнее — на этой странице.