Шведский нападающий Златан Ибрагимович пошутил, что продолжит карьеру в чемпионате Норвегии.
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22 июня 2017, 11:49
В конце июня Ибрагимович станет свободным агентом. Швед продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена, но это не мешает различным СМИ публиковать информацию о его дальнейшей карьере. Так, по одному из предположений, Ибра станет игроком Лос-Анджелес Гэлакси.
Пока что швед отправился в Норвегию по делам своего бренда одежды A-Z. Местные журналисты не преминули его спросить о будущем. Между журналистами норвежского издания VG и Златаном состоялся такой диалог:
- Вы будете играть в США?
- Я переезжаю в Норвегию!
- Как колено?
- Очень хорошо!
- Зачем вы приехали в Норвегию?
- Бизнес.
- Все прошло хорошо?
- Очень хорошо. Прекрасная встреча. Бизнес.
Не исключено, что восстановление Ибрагимовича произойдет быстрее запланированного и он продолжит выступления за Манчестер Юнайтед.
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