Англия

В ближайшее время вингер Ромы Мохамед Салах должен стать игроком Ливерпуля.

Вингер Мохамед Салах находится в шаге от заключения контракта с Ливерпулем. По информации Sky Sports, египтянин уже проходит медосмотр в предполагаемом новом клубе.

После медицинского обследования Салах должен отправиться на базу клуба, чтобы завершить свой трансфер.

Предполагается, что Ливерпуль заплатит за Мохамеда 34 млн фунтов.

Стоит отметить, что Красные хотели приобрести Салаха еще когда он выступал в Базеле, но тогда египтянин предпочел Челси.

В прошлом сезоне на его счету 15 голов и 11 ассистов в 31 матче Серии А.

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