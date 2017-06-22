Англия

Бывший полузащитник Красных Дитмар Хаманн хочет видеть на Энфилде бека Реала Пепе.

После 10-ти лет, проведенных в Мадриде, Пепе подыскивает себе новую команду в качестве свободного агента.

На 34-летнего игрока претендуют ряд европейских топ-клубов, в том числе Интер и ПСЖ.

По мнению экс-хавбека Ливерпуля Дитмара Хаманна, его бывшему клубу также стоит попытаться подписать португальца.

"Я бы принял Пепе в Ливерпуле с распростертыми объятьями", — начал Хаманн.

"Посмотрите что он выиграл, друзья. Если бы он и вправду был безрассудным, разве он играл бы за самый большой клуб мира так долго? Пепе – игрок топ-уровня", — считает Хаманн.

В завершившемся сезоне Пепе отыграл за Реал всего 13 матчей в Ла Лиге из-за травм. В этих поединках он успел отметиться 2-мя голами и 1-й результативной передачей.