Англия

Голландский вундеркинд Дайшон Редан стал первым летним приобретением Челси.

Как сообщает голландский портал Voetbalzone, 16-летний нападающий подписал контракт с Челси и присоединится к клубу 1-го июля.

В борьбе за футболиста Аристократы опередили Манчестер Юнайтед, который также претендовал на выпускника академии Аякса.

Клуб из Нидерландов не хотел расставаться с Реданом и всячески пытался удержать его, однако интерес со стороны чемпиона Англии сделал свое дело.

Редан уже успел поиграть за сборную Голландии U-17, отличившись 4-мя забитыми мячами.