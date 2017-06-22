Англия

Красные отказали Наполи в продаже защитника Альберто Морено.

После череды ошибок и сумасшедшей критики со стороны английских СМИ в сезоне 2015-2016, Морено стал редким гостем в составе команды Юргена Клоппа. Место левого защитника в розыгрыше АПЛ 2016-2017 прочно застолбил за собой Джеймс Милнер, в то время как испанскому беку осталось довольствоваться лишь ролью запасного.

Теперь же Ливерпуль хочет избавиться от игрока, однако при этом выручить за него вполне достойную сумму.

Как сообщает The Telegraph, Красные отказались продать Морено в Наполи, который предлагал за защитника 11 млн фунтов. По информации издания, Ливерпуль хочет получить не меньше 15 млн фунтов при том, что в свое время Красные приобрели Морено у Севильи за 12 млн.

Спрос на 24-летнего защитника в Европе остается достаточно большим. По слухам, Морено в своей команде хотят видеть миланский Интер, а также два клуба из Испании – Атлетико Мадрид и все та же Севилья.