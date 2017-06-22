Англия

Английская футбольная ассоциация разорвала долгосрочный спонсорский контракт с Ladbrokes и больше не намерена сотрудничать с букмекерскими компаниями.

Руководство Английской футбольной ассоциации приняло решение прекратить сотрудничество с букмекерскими компаниями и разорвало долгосрочное соглашение с одной из ведущих букмекерских фирм Ladbrokes.

Как сообщил исполнительный директор АФА Мартин Гленн, компания Ladbrokes с пониманием отнеслась к изменениям политики футбольного руководства, за что выразил ей благодарность.

В апреле нынешнего года АФА дисквалифицировала полузащитника Бернли Джои Бартона за ставки на футбольные матчи в букмекерских конторах (что запрещено правилами), после чего футболист, известный своим скандальным характером, заявил, что странно получать наказание за то, на чем зарабатывает футбольное руководство, имеющее спонсорские контракты с букмекерскими фирмами.