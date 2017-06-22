Англия

Тоттенхэм предложит новый пятилетний контракт своему правому защитнику Кирану Триппьеру.

Правый защитник Киран Триппьер может продлить контракт с Тоттенхэмом до 2022 года.

Триппьеру удалось завоевать место в стартовом составе Шпор в заключительные месяцы сезона, и теперь лондонский клуб готов вознаградить 26-летнего англичанина за его успехи.

Триппьер перешел в Тоттенхэм из Бернли в 2015 году, а его действующий контракт со Шпорами рассчитан до 2020 года.