Англия

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп уверен, что Мохамед Салах сможет удовлетворить свои амбиции в составе Красных.

Менеджер Красных Юрген Клопп очень рад, что Ливерпулю удалось завершить приобретение вингера Ромы Мохамеда Салаха.

"Мохамед обладает идеальным сочетанием опыта и потенциала. Он знает Премьер-лигу, он проявил себя в Лиге чемпионов и является одним из важнейших игроков для своей сборной", — отметил Клопп.

"У него выдающиеся показатели в Италии и он обладает качествами, которые усилят нашу команду. Я следил за ним еще со времен Базеля, и он вырос в очень хорошего игрока".

"Он обладает невероятной скоростью, с ним наша линия атаки станет еще опаснее. Важнее всего то, что он голоден, он хочет прогрессировать и становиться лучше".

"Он верит в наш проект и очень хочет быть его частью. Мохамед — амбициозный игрок, который хочет побеждать и побеждать на самом высоком уровне. Он знает, что может удовлетворить эти амбиции в Ливерпуле".

Сумма трансфера составила 42 миллиона евро, а еще восемь миллионов евро Рома может получить в качестве бонусов.