Англия

Манкунианцы намерены оформить трансфер защитника ПСЖ Маркиньоса.

Как сообщает авторитетное издание Globo Esporte, ради подписания 23-летнего бразильца Ман Юнайтед готов расстаться с 70-ю миллионами евро.

Именно такая сумма была предложена Красными Дьяволами. Решение французского клуба пока что неизвестно.

Отметим, что недавно МЮ оформил трансфер защитника Бенфики Виктора Линделефа. Маркиньос может стать конкурентом шведа.

Действующее соглашение Маркиньоса с ПСЖ рассчитано до середины 2019-го года.

В минувшем сезоне он провел за свою команду 44 матча во всех турнирах и забил 4 гола.