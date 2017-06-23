Англия

Новичок Ливерпуля Мохамед Салах дал свое первое интервью в качестве игрока мерсисайдского клуба.

Накануне Ливерпуль объявил о трансфере Салаха из Ромы.

"Я очень рад стать игроком Ливерпуля. Я счастлив. Намерен выигрывать с Ливерпулем трофеи. В прошлом сезоне я смотрел много игр моей новой команды и надеюсь, что в новом сезоне нам удастся сыграть еще лучше", — цитирует Салаха официальный сайт Ливерпуля.

"Мне очень нравится играть в АПЛ. Я рад, что вернулся. Я приехал сюда более опытным. Ливерпуль не выигрывал АПЛ в течение длительного времени. Сейчас для этого у нас есть отличные игроки".

"В матчах за Ливерпуль я буду выкладываться на все 100 процентов", — добавил игрок.

Напомним, 25-летний египтянин подписал с Красными пятилетний контракт, а сумма трансфера составила 42 миллиона евро плюс восемь миллионов евро в качестве бонусов.