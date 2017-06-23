Англия

Нападающий Лестер Сити Рияд Марез может продолжить карьеру в Лондоне.

Форвард Лис Рияд Марез хочет поработать под руководством Арсена Венгера. Об этом сообщает Le Buteur.

Ранее футболист Марез признался, что несмотря на похвалу французского наставника, в Лестер не поступало конкретных предложений от Канониров.

Также алжирец заявил о желании покинуть Лестер. Сейчас Мерез находится в отпуске, а все трансферные вопросы решит после выхода из него.

Контракт Мареза с Лисами действует до лета 2020 года.

В прошедшем сезоне 26-летний нападающий сыграл 48 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 7 ассистов.