Англия

Центральный защитник Джон Терри может продолжить свою карьеру в Астон Вилле.

По окончании минувшего сезона Терри покинул Челси и получил статус свободного агента.

В прессе писали об интересе к опытному центрбеку со стороны Суонси, Борнмута, Бирмингема и других клубов.

Как информирует The Guardian, сейчас Джон рассматривает предложение от Астон Виллы. При этом Терри по-прежнему надеется получить достойное предложение от клуба из АПЛ.

В минувшем сезоне 36-летний защитник провел за Синих 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.