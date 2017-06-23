Центральный защитник Джон Терри может продолжить свою карьеру в Астон Вилле.
ДЖОН ТЕРРИ, GETTY IMAGES
23 июня 2017, 12:15
По окончании минувшего сезона Терри покинул Челси и получил статус свободного агента.
В прессе писали об интересе к опытному центрбеку со стороны Суонси, Борнмута, Бирмингема и других клубов.
Как информирует The Guardian, сейчас Джон рассматривает предложение от Астон Виллы. При этом Терри по-прежнему надеется получить достойное предложение от клуба из АПЛ.
В минувшем сезоне 36-летний защитник провел за Синих 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.