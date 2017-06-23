Англия

Похоже, что в ближайшее время полузащитник Челси Неманья Матич перейдет в Манчестер Юнайтед.

Как сообщает издание Manchester Evening News, Матич в устной форме договорился с представителями МЮ об условиях личного контракта.

Теперь манкунианцам остается уладить с Челси вопрос компенсации за игрока.

Рыночная стоимость Матича оценивается в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний серб провел за Синих 40 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 9 ассистов.