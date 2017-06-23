Похоже, что в ближайшее время полузащитник Челси Неманья Матич перейдет в Манчестер Юнайтед.
НЕМАНЬЯ МАТИЧ, GETTY IMAGES
23 июня 2017, 13:43
Как сообщает издание Manchester Evening News, Матич в устной форме договорился с представителями МЮ об условиях личного контракта.
Теперь манкунианцам остается уладить с Челси вопрос компенсации за игрока.
Рыночная стоимость Матича оценивается в 35 миллионов евро.
В минувшем сезоне 28-летний серб провел за Синих 40 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 9 ассистов.