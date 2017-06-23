Полузащитник Манчестер Сити может покинуть Горожан в летнее трансферное окно.
Фернандо, Getty Images
23 июня 2017, 13:47
Полузащитник Манчестер Сити Фернандо заинтересовал три клуба английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Manchester Evening News.
По информации издания, к полузащитнику проявляют интерес Ньюкасл, Борнмут и Саутгемптон. Клубы рассчитывают заплатить за футболиста около 5-ти млн фунтов.
В минувшем сезоне Фернандо сыграл 27 матчей за Горожан в АПЛ и лишь пять раз выходил на поле в старте.