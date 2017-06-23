Англия

Наставник Арсенала Арсен Венгер не хочет, чтобы нападающий Лукас Перес переходил в другой клуб.

Перес перебрался в Лондон прошлым летом из Депортиво за 17,5 млн фунтов. За время, проведенное в футболке Канониров, Лукас так и не сумел стать игроком основного состава, а потому подумывает над сменой клуба нынешним летом.

Футболист хочет получать больше игровой практики, чтобы иметь возможность поехать в составе сборной Испании на чемпионат мира 2018-го года. Тем не менее, отпускать Переса в другой клуб не хочет наставник Арсенала Арсен Венгер.

"Я бы хотел сохранить Лукаса в команде", — начал француз.

"Однако, нам необходимо всем вместе сесть и подумать, насколько реально для него играть чаще".

"Перес – нападающий топ-уровня, но я не могу выпускать его так часто, как он того хочет и заслуживает. Признаюсь, мне его жаль", — подытожил Венгер.

В завершившемся сезоне Лукас забил 1 гол в 11-ти поединках АПЛ.