Англия

Хавьер Рибальта, работавший в селекционном отделе Ювентуса, принял приглашение Манчестер Юнайтед.

Скаутская служба Манчестер Юнайтед усилилась испанцем Хавьером Рибальтой, ранее работавшим в Ювентусе.

В нынешнее межсезонье Красные Дьяволы усилились лишь шведским защитником Виктором Линделефом из Бенфики. Такая ситуация не устраивает руководство клуба, поэтому селекционный отдел МЮ был усилен Хавьером Рибальтой, приглашенным из Ювентуса. Рибальта составит трио с уже работающими в Манчестер Юнайтед Джимом Лоулором и Марселем Бутом.

За пять лет работы в Ювентусе Рибальта был ключевой фигурой при появлении в составе чемпиона Италии Поля Погба, Фернандо Льоренте, Кингсли Комана, Альваро Мораты, Дани Алвеса и Сами Хедира.