Защитник Саутгемптона Вирджил Ван Дейк сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.
Вирджил Ван Дейк, Getty Images
23 июня 2017, 18:35
Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, что 25-летний Вирджил Ван Дейк близок к переходу в Челси.
Лондоцы уже договрились о трасфере со Святыми и футболист сборной Нидерландов пополнит состав чемпионов Англии за 60 миллионов фунтов.
Ранее за ван Дейка также боролись Ливерпуль и Манчестер Сити.
В минувшем розыгрыше АПЛ Ван Дейк сыграл 20 матчей, забив один гол.