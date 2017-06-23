Англия

Защитник Саутгемптона Вирджил Ван Дейк сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, что 25-летний Вирджил Ван Дейк близок к переходу в Челси.

Лондоцы уже договрились о трасфере со Святыми и футболист сборной Нидерландов пополнит состав чемпионов Англии за 60 миллионов фунтов.

Ранее за ван Дейка также боролись Ливерпуль и Манчестер Сити.

В минувшем розыгрыше АПЛ Ван Дейк сыграл 20 матчей, забив один гол.