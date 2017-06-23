Саутгемптон объявил о назначении Маурисио Пеллегрино на должность менеджера.
Маурисио Пеллегрино, Getty Images
23 июня 2017, 19:07
Аргентинец Маурисио Пеллегрино стал новым менеджером Саутгемптона, подписав с клубом трехлетний контракт.
На этом посту 45-летний Пеллегрино заменит Клода Пюэля, который был уволен спустя сезон у руля Святых.
"Моя философия хорошо вписывается в культуру клуба", — сказал Пеллегрино.
"Я хочу побеждать, добиваться успеха и создать командный дух, где каждый выкладывается на 100% и поддерживает друг друга".
В прошлом сезоне Пеллегрино тренировал Алавес, с которым он занял девятое место в турнирной таблице Ла Лгии и добрался до финала Кубка Испании, в котором уступил Барселоне.