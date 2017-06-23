Англия

Саутгемптон объявил о назначении Маурисио Пеллегрино на должность менеджера.

Аргентинец Маурисио Пеллегрино стал новым менеджером Саутгемптона, подписав с клубом трехлетний контракт.

На этом посту 45-летний Пеллегрино заменит Клода Пюэля, который был уволен спустя сезон у руля Святых.

"Моя философия хорошо вписывается в культуру клуба", — сказал Пеллегрино.

"Я хочу побеждать, добиваться успеха и создать командный дух, где каждый выкладывается на 100% и поддерживает друг друга".

В прошлом сезоне Пеллегрино тренировал Алавес, с которым он занял девятое место в турнирной таблице Ла Лгии и добрался до финала Кубка Испании, в котором уступил Барселоне.