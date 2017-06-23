Англия

Арсенал и Челси, которые разыграют Суперкубок Англии 6 августа на Уэмбли, передадут весь доход от матча жертвам пожара в лондонском Гренфелл Тауэр.

Чемпион Англии Челси и обладатель национального Кубка Арсенал договорились передать весь доход от поединка за Суперкубок пострадавшим от пожара в 24-этажном доме в районе Кенсингтон, во время которого погибли 79 человек.

«Как и вся страна, мы скорбим о погибших во время пожара в Гренфелл Тауэр, — заявил председатель Английской футбольной ассоциации Грег Кларк. – И это здорово, что два великих клуба из Лондона готовы помочь своим соседям, играя на главном стадионе страны всего в нескольких милях от Кенсингтона».

По предварительным данным, поединок на Уэмбли 6 августа должен собрать 1,25 миллиона фунтов (1,42 миллиона евро).