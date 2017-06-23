Англия

Нападающий Сандерленда Виктор Аничебе перешел в китайский клуб Бэйцзин Энтерпрайзес.

После вылета Сандерленда в Чемпионшип нигерийский форвард не пожелал продолжать борьбу с клубом за возвращение в элиту английского футбола. Вместо этого Аничебе перебрался туда, где высокие зарплаты и низкие требования – в Китай.

Виктор подписал контракт с клубом Бэйцзин Энтерпрайзес, о чем сообщил главный тренер команды из поднебесной Гао Хонгбо.

"Мы рады объявить о подписании Виктора Аничебе, который провел не один сезон в Премьер-лиге. Игрок не тренировался в течение долгого периода, а потому мы должны проявить терпение и предоставить ему время на адаптацию", — сказал Хонгбо.

В завершившемся сезоне Аничебе отличился 3-мя голами в 18-ти матчах АПЛ.