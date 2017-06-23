Англия

Манчестер Юнайтед отрицает, что они согласовали условия личного контракта с полузащитником Челси Неманьей Матичем.

Ранее местное издание Manchester Evening News распространило информацию о том, что Красные Дьяволы достигли устной договоренности с Матичем.

Тем не менее, сам Манчестер Юнайтед эти спекуляции опровергает.

Слухи о возможном уходе Матича активизировались после того, как Челси приблизился к приобретению полузащитника Монако Темуе Бакайоко.