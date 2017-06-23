Манчестер Юнайтед отрицает, что они согласовали условия личного контракта с полузащитником Челси Неманьей Матичем.
Неманья Матич, Getty Images
23 июня 2017, 19:40
Ранее местное издание Manchester Evening News распространило информацию о том, что Красные Дьяволы достигли устной договоренности с Матичем.
Тем не менее, сам Манчестер Юнайтед эти спекуляции опровергает.
Слухи о возможном уходе Матича активизировались после того, как Челси приблизился к приобретению полузащитника Монако Темуе Бакайоко.