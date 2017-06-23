Англия

Нападающий Ромы Эдин Джеко считает хавбека Манчестер Сити Давида Силву лучшим игроком, с которым ему довелось взаимодействовать на поле.

За свою карьеру Джеко поиграл в ряде серьезных команд, наиболее звездной из которых является Манчестер Сити. В составе Горожан партнерами Эдина были одни из лучших игроков на планете, однако наиболее мастеровитым босниец считает полузащитника Давида Силву.

На вопрос о том, кто является лучшим футболистом, с которым Джеко довелось поиграть, Эдин ответил:

"Я назову Давида Силву. Он вытворяет невероятные вещи с мячом. Не зря же в команде его называют маленьким волшебником".

"Этот парень невероятен. Он может принять любой пас, который ты ему отдашь, затем блестяще контролировать мяч, и отпасовать дальше", — сказал Джеко.

Эдин выступал бок-о-бок с Силвой в период с 2011-го по 2015-й год. За это время он дважды становился чемпионом Англии.