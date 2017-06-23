Англия

Нападающий Манчестер Юнатед Джош Харроп подписал четырехлетний контракт с Престоном.

Харроп перейдет в Престон в качестве свободного агента после того, как клубы согласовали сумму компенсации, которая не разглашается.

21-летний Харроп забил в ворота Кристал Пэлас в своем дебютном матче за первую команду Юнайтед в мае, но отказался подписывать новый контракт с Красными Дьяволами.

В прошедшем сезоне Харроп стал лучшим бомбардиром резервной команды Манчестер Юнайтед, забив 10 голов в 25 матчах.

В прошедшем сезоне Престон занял 11-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.