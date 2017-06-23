Англия

Нападающий Порту Лоран Депуатр близок к переходу в Хаддерсфилд Таун.

Хаддерсфилд близок к приобретению нападающего Порту Лорана Депуатра, сообщает бельгийское издание HLN.

Источник сообщает, что Депуатр уже прошел медицинское обследование, а его контракт с Терьерами будет рассчитан до 2019 года с опцией продления еще на сезон.

28-летний бельгиец перешел в Порту из Гента прошлым летом за шесть миллионов евро. При этом в его контракте с Порту прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

В своем дебютном сезоне за Драконов он провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.