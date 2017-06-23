Англия

Арсенал надеется, что им удастся подписать форварда Лиона Александра Ляказетта за 50 миллионов евро.

Арсенал готов установить новый клубный трансферный рекорд, предложив 50 миллионов евро за нападающего Лиона Александра Ляказетта.

Представители Арсенала встретились с президентом Лиона Жаном-Мишелем Ола и практически согласовали условия трансфера.

В начале следующей неделе Канониры планируют провести переговоры с самим Ляказеттом, который сейчас находится в отпуске.

В прошедшем сезоне 26-летний Ляказетт провел за Лион 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 37 голов и отдал четыре результативные передачи.