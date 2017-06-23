Арсенал надеется, что им удастся подписать форварда Лиона Александра Ляказетта за 50 миллионов евро.
Александр Ляказетт, OLWeb.fr
23 июня 2017, 20:51
Арсенал готов установить новый клубный трансферный рекорд, предложив 50 миллионов евро за нападающего Лиона Александра Ляказетта.
Представители Арсенала встретились с президентом Лиона Жаном-Мишелем Ола и практически согласовали условия трансфера.
В начале следующей неделе Канониры планируют провести переговоры с самим Ляказеттом, который сейчас находится в отпуске.
В прошедшем сезоне 26-летний Ляказетт провел за Лион 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 37 голов и отдал четыре результативные передачи.