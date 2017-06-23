Англия

Красные Дьяволы изучают возможность приобретения защитника Барселоны Хорди Альбы.

28-летний латераль выступает за сине-гранатовых уже 5 лет. В 2012-м году он перешел в Барселону из Валенсии, и с тех пор является основным игроком команды.

Тем не менее, в последнем сезоне каталонцы были недовольны игровой формой Хорди, после чего появились слухи о его возможной продаже.

Как сообщает Mundo Deportivo, данной ситуацией планирует воспользоваться Манчестер Юнайтед, который готов приобрести Альбу. По информации издания, главный тренер Красных Дьяволов Жозе Моуриньо является большим поклонником таланта Хорди. В то же время португалец пытается подыскать замену Люку Шоу, который разочаровал Особенного своим отношением к тренировкам и играм.

В завершившемся сезоне Альба забил 1 гол и отдал 6 результативных передач в 26-ти матчах Примеры.