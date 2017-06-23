Англия

Новичок Манчестер Сити Бернарду Силва рассказал, какое прозвище дали ему бывшие товарищи по команде в Монако.

Бернарду Силва, который перешел этим летом из Монако в Манчестер Сити, признался, что в составе Монегасков он получил прозвище "Жвачка".

"Мои товарищи по команде начали называть меня так из-за моего стиля игры. Думаю, они просто дурачились, но это прозвище закрепилось за мной", — сказал Силва.

Португалец объяснил, что получил это прозвище по той причине, что у него очень трудно отобрать мяч.